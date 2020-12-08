РИАМО - 8 дек. На Наблюдательном совете федерального Фонда защиты прав дольщиков приняли решение по двум долгостроям в Подмосковье, так, дольщики ЖК «Пушкарь» в Пушкинском округе получат ключи от квартир, а дольщики ЖК «Королев» в Королеве – денежные выплаты, говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

«Еще в 2012 году застройщик ООО «Партнер-Капитал» получил разрешение на строительство 25-этажного жилого комплекса в городском округе Королев. Но завершить строительство 31 тысячи квадратных метров и передать квартиры 348 владельцам не смог. В связи с чем правительство Московской области признало объект проблемным и обратилось в федеральный фонд защиты прав дольщиков за процедурой признания застройщика банкротом», — говорится в сообщении.

Было принято решение о выплате дольщикам компенсаций. Их рассчитают исходя из актуальной стоимости 1 квадратного метра в этом районе.

Застройщика ЖК «Пушкарь» также признали банкротом. Строительство было остановлено в 2017 году. Затем застройщик ООО «СЗ» «КВС МСК» успел начать возведение двух корпусов из запланированных четырех. Договоры долевого участия заключили более 300 человек. В этом ЖК достроят три дома. Подмосковный фонд защиты прав дольщиков приступает к процедуре оформления прав собственности на объект для последующего возведения жилого комплекса.

«По графику, который мы имеем на сегодняшний день, дольщики ЖК «Пушкарь» должны получить квартиры в течение двух лет с момента начала строительных работ. До этого нам предстоит совместно с представителями администрации городского округа обсудить механизмы и сроки по завершению строительства», — отметил директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Виталий Донченко.

Он добавил, что объект должен пройти экспертизу, после чего фонд приступит к подготовке новой строительной документации в связи с истекшим сроком разрешения на строительство и заморозкой объекта.

Дольщикам ЖК «Королев» необходимо обратиться в федеральный Фонд защиты прав дольщиков для выплаты денежных компенсаций.