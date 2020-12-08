РИАМО - 8 дек. Первая неделя декабря в столице оказалась самой солнечной за последние 15 лет, а число выпавших осадков не превысило 7% от нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

За неделю в Москве выпало всего лишь 3 миллиметра осадков при норме в 52 миллиметра. С начала декабря в столице установилась морозная погода.

«С первых дней месяца температура взяла курс на понижение, и как итог в дневные часы температурный фон соответствует норме, а в ночные часы даже слегка отстает от нее (на 2-3 единицы)», - говорится в сообщении.

Самым теплым днем было 1 декабря. Тогда температура воздуха составила плюс 0,5 градуса, а утром 8 декабря было уже минус 10 градусов.

Фон атмосферного давления из-за Сибирского антициклона с 5 декабря значительно превышает норму. А 6 декабря состоялся первый рекорд месяца: после 14:00 рекорд высокого давления 2002 года в 766,9 миллиметра ртутного столба был побит. Так, к 00:00 значение достигло 768,1 миллиметра ртутного столба, а 7 декабря был побит и этот рекорд.