РИАМО - 8 дек. Административное здание у Миусского кладбища планируют увеличить, в случае ободрения проекта его площадь превысит 12 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании <...> согласилась с подготовкой за счет средств ГБУ «Ритуал» проекта режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в отношении территории по адресу: Савеловский проезд, владение 10А (СВАО)», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на сегодняшний день на земельном участке ориентировочной площадью 0,39 гектара расположено здание центра ритуального обслуживания площадью 513,5 квадратных метров.

Согласно обращению ГБУ «Ритуал», будет разработан проект режимов использования земель и требований.

«В случае одобрения проекта на указанной территории могут согласовать размещение объекта суммарной площадью до 12,8 тысячи квадратных метров», - добавляется в сообщении.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании <...> согласилась с подготовкой за счет средств ГБУ «Ритуал» проекта режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в отношении территории по адресу: Савеловский проезд, владение 10А (СВАО)», - говорится в сообщении.