РИАМО – 8 дек. Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон об удаленной работе, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 января.

«Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, иного обособленного структурного подразделения», - говорится в документе.

Согласно принятому закону, теперь можно работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодически. ​