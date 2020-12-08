РИАМО - 8 дек. 1,5 гектара земли выкупит производитель торгового оборудования из Солнечногорска под своим комплексом, компания работает на территории Подмосковья с 2004 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество согласовало предоставление данного земельного участка обществу в собственность за плату в соответствии с действующим земельным законодательством», – говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что земля была арендована компанией для собственных мощностей ООО НПФ «ПК Модуль». Компания арендовала землю свыше 5 лет, производство было размещено инвестором в трех зданиях площадью 1,8 тысячи квадратных метров. После того, как производство было запущено, а процесс налажен, инвестор захотел выкупить арендованный участок земли с целью ее вовлечения в хозоборот и использования по назначению.

Компания занимается изготовлением фурнитуры для мебельной промышленности, производством торгового оборудования, на предприятии работают 50 человек.