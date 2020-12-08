РИАМО - 8 дек. С начала года в Подмосковье было ликвидировано свыше 970 несанкционированных свалок, результата удалось добиться благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства Московской области.

«В результате надзорных действий инспекторов Госадмтехнадзора Московской области с начала 2020 года было ликвидировано 973 несанкционированные свалки и навала ТКО в муниципалитетах Подмосковья», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что больше всего свалок ликвидировали в Солнечногорске – 76, Клину – 57, Ленинском – 45, в Красногорске и Щелкове – по 44, в Коломне – 43, Волоколамске и Домодедове – по 31, а также Серпухове – 28, Истре, Наро-Фоминске, Балашихе, Ступине – по 27.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца текущего года в Подмосковье закроют все мусорные полигоны в черте муниципалитетов.