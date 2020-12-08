РИАМО - 8 дек. Строительство учебного корпуса Видновской гимназии завершили на 90%, ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

На текущий момент на объекте ведется установка мебели и оборудования. Прилегающая территория корпуса, рассчитанного на 250 школьников, обустроена спортивным ядром. На ней оборудованы места для отдыха, а также установлены игровые площадки.

«На строительной площадке задействованы 156 рабочих и две единицы техники. Проводится отделка внутренних помещений, выполняется монтаж электрокоммуникаций и пожарной сигнализации, завершаются фасадные работы», - говорится в сообщении.

На площади 7,6 тысячи квадратных метров проектом были предусмотрены спортивный и актовый залы, блок со столовой и кухней, а также учебные кабинеты. Проект учитывает и требования доступности для маломобильных групп населения.

Возведение нового учебного корпуса МАОУ «Видновская гимназия» в Ленинском городском округе ведется в рамках нацпроекта «Образование», который предполагает вхождение России в десятку стран — лидеров по качеству общего образования. Строительство ведется за счет бюджетных средств.

Подрядчиком выступает ЗАО «Мособлтрест №11».