РИАМО - 8 дек. К 24 годам лишения свободы приговорен житель столицы Сергей Егоров за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Егоров в период с декабря 2016 по июнь 2018 года знакомился с несовершеннолетними, после чего в квартире, расположенной на территории Южного административного округа, и в доме, расположенном в Тверской области <...> совершал в отношении них развратные действия», - говорится в сообщении.

От действий Егорова пострадали 9 детей.

Суд приговорил подсудимого к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.