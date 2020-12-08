РИАМО - 8 дек. Более 120 социально ориентированных некоммерческих организаций получат гранты правительства Москвы, в реализации проектов будет участвовать более 5 тысяч волонтеров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В это непростое время некоммерческим организациям как никогда нужна государственная поддержка, чтобы продолжать реализовывать социальные проекты, развивать свою деятельность, помогать особо уязвимым категориям жителей», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что благодаря работе этих организаций помощь получат свыше 40 тысяч москвичей.

Позже еще 2,2 тысячи волонтеров пройдут соответствующее обучение.