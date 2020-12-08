РИАМО - 8 дек. Лыткаринская улица и Проектируемый проезд № 5049 в Москве станут односторонними с 26 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Лыткаринская улица и Проектируемый проезд № 5049 станут односторонними. С 26 декабря движение организуют по направлению от улицы 8 Марта к улице Камова», — отмечается в материале.

Такое решение принято из-за сложности разъезда машин при двустороннем движении. Минимальная ширина дороги здесь составляет 3,2–3,5 метра.

Для проезда жители могут выбрать улицу Камова. Перепробег составит 1,2 тысячи метров. Для водителей установят новые дорожные знаки.