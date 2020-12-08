РИАМО – 8 дек. На Манежной площади в столице установили 12-метровую новогоднюю елку, дерево нарядили в красно-золотом цвете, сообщает ТАСС.

«На ель, установленную перед Историческим музеем, вешают светодиодную гирлянду, а на верхушке установлена звезда», - говорится в сообщении.

Полностью мегаполис к Новому году украсят к 14 декабря. В Москве появится около 4 тысяч декоративных конструкций и более 1 тысячи новогодних елей.

В этом году из-за распространения коронавируса в столице не появятся новые новогодние украшения. Также отменены новогодние базары. ​