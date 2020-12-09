РИАМО - 9 дек. В среду депутаты столичного парламента рассмотрят законопроект «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», ранее члены комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовали депутатам столичного парламента принять 15 поправок к проекту бюджета, сообщается на официальном сайте столичного парламента.

«Всего было внесено 205 поправок - 202 поправки от фракций Московской городской думы и депутатов и 3 поправки редактора. Поправок, предлагаемых к принятию, – 15», - говорится в сообщении.

Так, на помощь обманутым дольщикам планируют направить 4,9 миллиарда рублей, на оказание высокотехнологичной медпомощи – 1,2 миллиарда рублей, капитальный ремонт поликлиник – 5 миллиардов рублей, ремонт школ искусств – 2,5 миллиарда рублей, выплаты безработным – 1,2 миллиарда рублей.

На реставрацию и модернизацию трех театров столицы намерены выделить 1 миллиард рублей, 0,7 миллиарда рублей – на технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия для инвалидов, по 0,5 миллиарда рублей – на организацию отдыха для детей из семей в трудной жизненной ситуации, капитальный ремонт и модернизацию библиотек, реализацию комплексных инновационных проектов участниками инновационного кластера, развитие креативной индустрии.

Всего на эти цели планируется направить 18,5 миллиарда рублей.