РИАМО - 8 дек. Группа компаний «ПИК» построит на севере Москвы два ЖК, компания получила разрешения на строительство, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В составе проекта ЖК «Кронштадтский 9» разрешение на строительство выдано на первый и второй этапы жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры. Согласно документу, по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 14 (Северный административный округ), одобрено возведение корпусов №1, 4 (первый этап) и корпусов №2, 3 (второй этап)», – говорится в сообщении.

736 квартир появится корпусах первого этапа и 768 – в корпусах второго этапа. В двух корпусах будет располагаться 343 машино-места.

Вторым проектом является ЖК «Большая Академическая 85», в составе которого разрешено возведение корпусов 1.1, 1.2, 1.3. Объект будет расположен по адресу: 3-й Нижнелихоборский проезд, владение 1.

Ранее Москомстройинвест выдал ГК «ПИК» заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ на ряд корпусов, относящихся к жилому проекту в 3-ем Нижнелихоборском проезде.

«Документ позволял застройщику открыть продажи в проекте посредством заключения первого договора долевого участия», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.