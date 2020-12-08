РИАМО - 8 дек. Во время пандемии коронавируса Московский эндокринный завод увеличил объемы производства и начал выпускать лекарства для лечения пациентов с подтвержденным Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, завод наладил выпуск антикоагулянтов и противовирусных препаратов.

«Спасибо руководству и сотрудникам, которые оперативно подключились к борьбе с коронавирусом», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

МЭЗ является крупнейшим фармацевтическим предприятием Москвы. Это также единственный производитель российских анальгетиков для онкологических больных.

«Мы давно и успешно сотрудничаем, в 2016-м присвоили заводу статус промкомплекса - это дает ему налоговые льготы», - добавил Собянин.

В 2020 году предприятие также начало выпуск отечественных лекарств для облегчения состояния детей с тяжелыми судорогами. Раньше такие препараты приходилось закупать за рубежом.

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Москва дополнительно выделила 1,6 млрд руб для закупки лекарств от Covid‑19. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице за последние сутки госпитализировали 1705 пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе 515 пациентов с Covid-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- За сутки в России зарегистрировали 26 097 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 341 больного. В Москве - 5 232.

- Жаропонижающие препараты стоит закупить впрок для борьбы с коронавирусом, сообщил завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.



«Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Еще очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания», - добавил Зырянов.

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.