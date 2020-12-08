РИАМО - 8 дек. В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 9 и 10 декабря пройдет Международная научная конференция в рамках мероприятий в честь 180-летия композитора, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Конференция пройдет в очном формате 9 декабря в концертном зале музея-заповедника, а 10 декабря ученые представят свои доклады в онлайн-формате. Все желающие смогут посмотреть выступления на YouTube-канале музея-заповедника.

«С приветственным словом к участникам конференции обратятся Игорь Корнилов, кандидат исторических наук, директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, и Наталия Сиповская, доктор искусствоведения, директор Государственного института искусствознания», - говорится в сообщении.

В программе конференции – презентация очередного выпуска (№4) альманаха «П.И. Чайковский. Забытое и новое» с материалами международных научных конференций, проходивших в музее в 2018 и 2019 годах.

В программе нынешней научной конференции основной акцент будет сделан на актуальные научные исследования известных ученых‑музыковедов, выполненные в русле подготовки к изданию текстов Чайковского в составе Академического полного собрания сочинений композитора – проекта, над которым музей работает в содружестве с Государственным институтом искусствознания.