РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Спасатели подольского ТУ ГКО «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия ДТП с участием пяти машин на трассе А-105, где один человек погиб, второй - пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель спасательных служб.

Авария произошла во вторник в 11:00 на трассе «Москва-аэропорт Домодедово» 37-й километр + 700 метров. На этом месте столкнулись пять автомобилей, из них три грузовых - MAN, бензовоз, тонар Iveco и два легковых - Kia Rio, Mitsubishi. Водители легковых автомобилей и фуры MAN не пострадали.

«Спасатели 214-й пожарно-спасательной части (ПСЧ)-214 подольского ТУ ГКО «Мособлпожспаса» достали зажатого в кабине водителя грузовика Iveco 1979 года рождения, который въехал на светофоре в стоящий впереди бензовоз. Также они разблокировали тело водителя 1970 года рождения на бензовозе, погибшего в результате столкновения», - сказал собеседник агентства.

Виновника ДТП отправили с травмами в больницу. Деблокировкой с помощью гидравлических инструментов занимались четыре человека под руководством старшего смены Владимира Иванченко.