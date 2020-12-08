РИАМО - 8 дек. В Подмосковье продолжается конкурс «Мой дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области 2020 года» на портале «ТыРешаешьЖКХ», говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Первые два этапа, включающие в себя подачу заявок и определение экспертной комиссией, которая состоит из организаторов мероприятия, лучших практик управления из всех представленных, уже позади.

«На финальной стадии сами жители региона решают судьбу участников, проголосовав до 10 декабря на портале ТыРешаешьЖКХ.рф за понравившуюся практику. Именно они определят тройку лидеров, которые получат благодарственные письма и памятные призы. Подсчет голосов и подведение итогов состоятся до конца года», - говорится в сообщении.

Голосование на портале активно набирает обороты. Накануне жители выбрали всего восемь практик из 18, во вторник по достоинству оценены проекты 16 организаций. Проголосовали 512 человек.

Наиболее активно оценивают практику ООО «ПИК-Комфорт», касавшуюся внедрения в работу многофункционального центра «Безопасный дом»: за нее отдано 259 голосов. Следующие три места занимают АО «Жилкомплекс» (130), МУП «Истринское ЖЭУ» (56) и ООО «ЖЭК «Пешки» (28).

В этом году конкурс проводится впервые. Он запущен 6 ноября министерством жилищно-коммунального хозяйства региона и областной Ассоциацией многоквартирных домов при поддержке Госжилинспекции Московской области.