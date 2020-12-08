РИАМО - 8 дек. Глава городского округа Дубна Сергей Куликов сообщил, что ему нравится идея об упрощенном предоставлении гражданства РФ для тех людей, которые работают в востребованных в наукограде отраслях, в том числе для медиков и ученых.

Он подчеркнул, что сейчас в принципе упростилась процедура получения российского гражданства для определенных групп специалистов.

«Но, тем не менее, если еще каким-то образом можно было бы упростить и облегчить процесс, конечно, это могло бы дополнительно способствовать (развитию науки - ред.) с учетом всех мер, которые принимает правительство по финансированию науки»,– сказал Куликов в эфире «Радио 1» в программе «Первые лица».

По его словам, в России еще не в полную силу заработала политика по привлечению и аккумуляции кадров со всего мира. Между тем власти России и Подмосковья привлекают лучшие кадры, в том числе в наукоград Дубна.

Куликов отметил, что ранее страны организовались для того, чтобы создать объединенный институт ядерных исследований. Сейчас в нем участвуют уже 18 стран.​