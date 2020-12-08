РИАМО - 8 дек. Спасатели не обнаружили загорания на станции «Тропарево» Сокольнической линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее ряд СМИ сообщил о пожаре в поезде на станции метро «Тропарево».

«По данным МЧС, на станции метро «Тропарево» прибывшими пожарно-спасательными подразделениями загорание обнаружено не было», - говорится в сообщении.

Метро работает в штатном режиме.