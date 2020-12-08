РИАМО - 8 дек. Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Истринского района Владимира Штейна к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В 2015 году Штейн подписал четыре акта согласования местоположения границ земельных участков общей площадью более 6 гектаров.

«При этом чиновник достоверно знал, что свидетельства пайщиков бывшего совхоза АОЗТ «Победа» на данную землю к тому моменту не имели юридической силы, поскольку решением Арбитражного суда Московской области постановление главы администрации Истринского района «О выдаче свидетельства на право коллективно-долевой собственности на земельный пай членам АОЗТ «Победа» признано недействительным», - говорится в сообщении.

В результате на основании актов и свидетельств пайщиков физическое лицо необоснованно зарегистрировало право собственности на землю, находившуюся в неразграниченной государственной собственности, стоимостью более 28 миллионов рублей.

На эту сумму причинен ущерб государству.