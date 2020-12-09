В России стартует массовая вакцинация от коронавируса, однако новой вакцине пока доверяют далеко не все: гораздо охотнее люди прибегают к различным чудо-изобретениям. Так, на фоне мировой пандемии, еще до появления официальных препаратов и вакцины против коронавируса, в аптеках и интернете появились всевозможные средства для борьбы с новой заразой – как народные, так и научные новинки. Одно из них – «блокатор вирусов», который стал настолько популярен, что его носили депутаты Госдумы и пресс-секретарь президента России. Что представляет из себя это устройство и есть ли от него реальная польза, разбирался корреспондент РИАМО.
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«Купол защиты» от вируса
«Блокатор вирусов» – это специальный бейдж для ношения на груди, внутри которого находится активное вещество – диоксид хлора (ClO2). При комнатной температуре диоксид хлора – газ желтого цвета с характерным запахом, а при растворении в воде он обладает мощным антимикробным действием. Внутри устройства-блокатора ClO2 находится в пористом минеральном сорбенте — цеолите.
Как отмечается на сайте Национального исследовательского университета ИТМО (Санкт-Петербург), на базе которого разработали «Блокатор вирусов», под действием этого устройства происходит «снижение активности штамма вирусов гриппа А и аденовируса», а также «уничтожение патогенных микроорганизмов в радиусе одного метра».
Принцип работы бейджа, по словам разработчиков, заключается в том, что диоксид хлора выделяется из цеолита и распределяется в пределах одного кубометра.
Тем не менее, весной 2020 года, на пике первой волны коронавируса и всеобщей самоизоляции, «блокаторы вирусов» и их всевозможные аналоги получили огромное распространение в российских аптеках. А интерес к чудо-бейджам со стороны чиновников лишь укрепил уверенность покупателей в том, что эти устройства могут быть полезны.
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Панацея или плацебо
Впрочем, эксперты выразили сомнения в том, что «блокаторы вирусов» могут быть панацеей как от вирусов в целом, так и от Covid-19 в частности. Что касается «ковида», то бейджи в принципе не испытывались на эффективность против нового вируса, да и разработчик об этом ничего не говорил. Но покупатели почему-то решили, что «блокатор» может защитить их и от Covid-19.
Кстати, эксперты ставят под сомнение и то, что «блокатор вирусов» снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса.
В частности, старший преподаватель кафедры иммунологии биологического факультета МГУ Евгений Шилов пояснил ТАСС, что бейджи действительно проходили испытания на противовирусную активность, при этом эффект от их действия достигался в герметично закрытом сосуде (эксикаторе).
Как объяснил Шилов, чтобы добиться такого же эффекта в закрытой комнате площадью 20 квадратных метров с объемом воздуха 50 кубических метров, что в 5 тысяч раз больше объема эксикатора, потребуется 25 тысяч минут, или примерно 17 суток. Цифры в данном случае говорят сами за себя.
Впрочем, нашлись у бейджей и защитники. Так, в середине мая заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова рассказала, что защищается от коронавируса с помощью «блокатора вирусов», хотя мнения об его эффективности расходятся.
Сегодня в интернете можно купить различные варианты бейджей-блокаторов от разных производителей, включая отечественных и японских, по цене от 500 до 1200 рублей. Есть модели как для взрослых, так и для детей.
Мы еще раз спросили специалистов о том, стоит ли покупать «блокаторы вирусов».
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Бездоказательность и риск для глаз
Невролог и мануальный терапевт Сергей Длин:
«В период пандемии Covid-19 люди цепляются за любые предметы, лекарства, устройства и слухи, лишь бы оградить себя от вируса. Но все рекламные заявления о том, что «блокаторы вирусов» эффективны, не имеют никакого научно доказанного обоснования. Они абсолютно не способны обезвредить вирусы, циркулирующие в воздухе вокруг нас.
Действительно, изначально разные версии блокаторов вирусов получили широкое распространение в мире, но сейчас это в прошлом. Например, Оксфордский университет провел исследование, в котором замерялась концентрация вирусов до нахождения в помещении блокаторов и после. Как выяснилось, концентрация вирусов никак не изменилась, на основании чего был сделан вывод, что устройства от них не защищают.
Более того, при длительном ношении бейджей и высокой концентрации диоксида хлора возникает риск для слизистой оболочки глаз».
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Бестселлер и продукт страха
Генеральный директор компании «Медицинские информационные решения» Константин Хоманов:
«На самом деле, такое решение не выдерживает никакой критики ни со стороны логики, ни со стороны доказательной медицины.
С точки зрения логики, если рядом с вами чихнет человек, то капельки с мокротой неизбежно окажутся на вас, несмотря на висящий на шее блокатор. Если сосед болен Covid-19, то вы, скорее всего, заразитесь им тоже. С позиции доказательной медицины исследований по блокаторам нет и быть не может –потому, что ни один этический комитет не одобрит фарса.
Блокатор вирусов – продукт страха людей и коммерческих интересов компаний-поставщиков. Если заниматься просвещением людей, то спроса на никчемные безделушки не будет».
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Почему бейджи не способны остановить вирус
Яна Пешкова, кандидат фармацевтических наук, нутрициолог и лайфстайл-коуч:
«Противовирусные препараты действуют тогда, когда признаки заболевания у человека еще не проявились. Их задача состоит в том, чтобы воздействовать на репликацию вируса, то есть остановить его размножение в организме.
Если же состояние здоровья ухудшилось, появились первые сигналы, свидетельствующие о развитии болезни – повышение температуры и так далее, это говорит о том, что вирус в организме уже есть. На данном этапе прием противовирусных препаратов уже крайне неэффективен. Хотя в большинстве случаев их все равно назначают в попытках хоть как-то помочь иммунитету.
Я считаю, что «блокаторы вирусов» не являются действенным средством против Covid-19. Эти бейджи не способны остановить репликацию вируса – ни до проявления симптомов, ни на этапе возникновения начальных признаков заболевания».
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