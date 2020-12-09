В России стартует массовая вакцинация от коронавируса, однако новой вакцине пока доверяют далеко не все: гораздо охотнее люди прибегают к различным чудо-изобретениям. Так, на фоне мировой пандемии, еще до появления официальных препаратов и вакцины против коронавируса, в аптеках и интернете появились всевозможные средства для борьбы с новой заразой – как народные, так и научные новинки. Одно из них – «блокатор вирусов», который стал настолько популярен, что его носили депутаты Госдумы и пресс-секретарь президента России. Что представляет из себя это устройство и есть ли от него реальная польза, разбирался корреспондент РИАМО.

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«Купол защиты» от вируса

«Блокатор вирусов» – это специальный бейдж для ношения на груди, внутри которого находится активное вещество – диоксид хлора (ClO2). При комнатной температуре диоксид хлора – газ желтого цвета с характерным запахом, а при растворении в воде он обладает мощным антимикробным действием. Внутри устройства-блокатора ClO2 находится в пористом минеральном сорбенте — цеолите.

Как отмечается на сайте Национального исследовательского университета ИТМО (Санкт-Петербург), на базе которого разработали «Блокатор вирусов», под действием этого устройства происходит «снижение активности штамма вирусов гриппа А и аденовируса», а также «уничтожение патогенных микроорганизмов в радиусе одного метра».

Принцип работы бейджа, по словам разработчиков, заключается в том, что диоксид хлора выделяется из цеолита и распределяется в пределах одного кубометра.

Таким образом, «Блокаторы вирусов» создают некий «купол защиты» вокруг человека. Между тем, разработчики не говорят о том, что бейджи защищают от Covid-19, и называют их лишь средствами профилактики.

Тем не менее, весной 2020 года, на пике первой волны коронавируса и всеобщей самоизоляции, «блокаторы вирусов» и их всевозможные аналоги получили огромное распространение в российских аптеках. А интерес к чудо-бейджам со стороны чиновников лишь укрепил уверенность покупателей в том, что эти устройства могут быть полезны.

«Потребитель может проверить безопасность и оригинальность «Блокатора» по QR-коду, указанному на упаковке», — отметила куратор проекта, сотрудник химико-биологического кластера Университета ИТМО Александра Лебедева, слова которой приводятся на новостном портале ИТМО.

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Панацея или плацебо

Впрочем, эксперты выразили сомнения в том, что «блокаторы вирусов» могут быть панацеей как от вирусов в целом, так и от Covid-19 в частности. Что касается «ковида», то бейджи в принципе не испытывались на эффективность против нового вируса, да и разработчик об этом ничего не говорил. Но покупатели почему-то решили, что «блокатор» может защитить их и от Covid-19.

Кстати, эксперты ставят под сомнение и то, что «блокатор вирусов» снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса.

В частности, старший преподаватель кафедры иммунологии биологического факультета МГУ Евгений Шилов пояснил ТАСС, что бейджи действительно проходили испытания на противовирусную активность, при этом эффект от их действия достигался в герметично закрытом сосуде (эксикаторе).

Как объяснил Шилов, чтобы добиться такого же эффекта в закрытой комнате площадью 20 квадратных метров с объемом воздуха 50 кубических метров, что в 5 тысяч раз больше объема эксикатора, потребуется 25 тысяч минут, или примерно 17 суток. Цифры в данном случае говорят сами за себя.

Впрочем, нашлись у бейджей и защитники. Так, в середине мая заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова рассказала, что защищается от коронавируса с помощью «блокатора вирусов», хотя мнения об его эффективности расходятся.

«Одни утверждают, что это действительно мощное средство, другие говорят об эффекте плацебо. Ничего плохо я в этом не вижу. Эффект плацебо индивидуален. Есть много примеров его положительного влияния», — отметила Епифанова.

Сегодня в интернете можно купить различные варианты бейджей-блокаторов от разных производителей, включая отечественных и японских, по цене от 500 до 1200 рублей. Есть модели как для взрослых, так и для детей.

Мы еще раз спросили специалистов о том, стоит ли покупать «блокаторы вирусов».

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Бездоказательность и риск для глаз

Невролог и мануальный терапевт Сергей Длин:

«В период пандемии Covid-19 люди цепляются за любые предметы, лекарства, устройства и слухи, лишь бы оградить себя от вируса. Но все рекламные заявления о том, что «блокаторы вирусов» эффективны, не имеют никакого научно доказанного обоснования. Они абсолютно не способны обезвредить вирусы, циркулирующие в воздухе вокруг нас.

Действительно, изначально разные версии блокаторов вирусов получили широкое распространение в мире, но сейчас это в прошлом. Например, Оксфордский университет провел исследование, в котором замерялась концентрация вирусов до нахождения в помещении блокаторов и после. Как выяснилось, концентрация вирусов никак не изменилась, на основании чего был сделан вывод, что устройства от них не защищают.

Если бы блокаторы действительно работали, это было бы самое простое решение, чтобы справиться с пандемией Covid-19. Но они не работают, поэтому все прогрессивные страны бросили силы на создание вакцины от коронавируса.

Более того, при длительном ношении бейджей и высокой концентрации диоксида хлора возникает риск для слизистой оболочки глаз».

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Бестселлер и продукт страха

Генеральный директор компании «Медицинские информационные решения» Константин Хоманов:

«На самом деле, такое решение не выдерживает никакой критики ни со стороны логики, ни со стороны доказательной медицины.

К сожалению, блокаторы вирусов – бестселлер в интернет-магазинах. Они представляют собой пластиковые бейджи, которые якобы защищают человека от инфицирования вирусами.

С точки зрения логики, если рядом с вами чихнет человек, то капельки с мокротой неизбежно окажутся на вас, несмотря на висящий на шее блокатор. Если сосед болен Covid-19, то вы, скорее всего, заразитесь им тоже. С позиции доказательной медицины исследований по блокаторам нет и быть не может –потому, что ни один этический комитет не одобрит фарса.

Блокатор вирусов – продукт страха людей и коммерческих интересов компаний-поставщиков. Если заниматься просвещением людей, то спроса на никчемные безделушки не будет».

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Почему бейджи не способны остановить вирус

Яна Пешкова, кандидат фармацевтических наук, нутрициолог и лайфстайл-коуч:

«Противовирусные препараты действуют тогда, когда признаки заболевания у человека еще не проявились. Их задача состоит в том, чтобы воздействовать на репликацию вируса, то есть остановить его размножение в организме.

Если же состояние здоровья ухудшилось, появились первые сигналы, свидетельствующие о развитии болезни – повышение температуры и так далее, это говорит о том, что вирус в организме уже есть. На данном этапе прием противовирусных препаратов уже крайне неэффективен. Хотя в большинстве случаев их все равно назначают в попытках хоть как-то помочь иммунитету.

Я считаю, что «блокаторы вирусов» не являются действенным средством против Covid-19. Эти бейджи не способны остановить репликацию вируса – ни до проявления симптомов, ни на этапе возникновения начальных признаков заболевания».