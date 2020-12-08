РИАМО - 8 дек. Школьники начальных классов Подмосковья принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Олимпиада продлится до 11 декабря. До ее завершения в ней примут участие ребята из всех школ региона.

«Олимпиада направлена на проверку знаний основ безопасного поведения на дорогах», - говорится в сообщении.

Очень важно рассказывать детям о правилах поведения на дорогах и формировать у них культуру поведения.

«Эти знания являются важнейшими для ребят и даже могут спасти им жизнь. Принять участие в олимпиаде и вспомнить правила поведения на дорогах будет полезно всем детям», - добавляется в сообщении.

Олимпиада состоит из цепочек интерактивных обучающих и тестовых заданий, изложенных в интересном для ребят формате. Получить информацию об олимпиаде и приступить к выполнению заданий можно по ссылке: dorogi.uchi.ru.