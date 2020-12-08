РИАМО - 8 дек. Зимой в Подмосковье птицы нуждаются в подкармливании, кочующих птиц можно подкормить с помощью съедобных кормушек, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, щеглов, зеленушек, голубей, воробьев, чечеток и чижей можно подкормить зерном, семенами деревьев и травянистых растений. Синицам можно давать семечки подсолнечника и несоленое сало.

«Орнитологи советуют только немного подкармливать пернатых и не брать на себя функцию их полного продовольственного обеспечения. Птицы должны сохранить свои навыки добычи пропитания», - говорится в сообщении.

Сейчас в школьных лесничествах Московской области начинают мастерить кормушки, проводят даже различные конкурсы на создание «птичьих столовых», которыми потом украсят леса региона.

«Изготовление кормушек - очень полезное и нужное занятие. Ребята помогают зимующим птицам пережить холодный период. Они делают кормушки не только из дерева, но и из других подручных материалов. Съедобные кормушки пользуются большой популярностью», - рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Особенно модными и полезными лакомствами для птиц считаются съедобные украшения на деревьях. Их можно изготовить из разных видов зерен, сухофруктов и орехов.