РИАМО - 8 дек. Подмосковные студенты завоевали на соревнованиях 20 медалей на IV Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В общем медальном зачете команда Московской области заняла второе место», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что Московскую область на чемпионате представляли 38 студентов из пяти вузов: Коломенский университет, Орехово-Зуевский университет, МГОУ, Технологический и Гжельский университеты.

«Чемпионат проходил в дистанционно-очном формате, что не помешало нашим участникам показать прекрасные результаты. Ребята продемонстрировали свой профессионализм в 20 компетенциях. Поздравляю наших победителей и призеров, желаю им больших успехов!» — подчеркнула Каклюгина.

Всего в чемпионате приняли участие более 500 студентов из 39 субъектов России по 63 компетенциям.