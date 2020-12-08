РИАМО - 8 дек. С начала 2020 года по предписаниям Госадмтехнадзора Подмосковья в муниципальных образованиях региона устранили 1040 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Проверки прошли во время плановой операции «Теплотрасса» по проверке состояния и содержания наземных участков линий теплосети.
«Так, с начала 2020 года устранено 1040 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
Операция «Теплотрасса» – это наблюдение за соблюдением норм и правил содержания и подготовки к зиме тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
Проводится проверка содержания наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружного состояния ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс.
Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Ступино, Шатура, Рузский, Раменский, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Луховицы, Зарайск, Коломна, Воскресенск, Долгопрудный, Павловский Посад.
По всем выявленным нарушениям выданы предписания, сроки исполнения которых находятся на контроле. Работа продолжается.
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