РИАМО - 8 дек. С начала 2020 года по предписаниям Госадмтехнадзора Подмосковья в муниципальных образованиях региона устранили 1040 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверки прошли во время плановой операции «Теплотрасса» по проверке состояния и содержания наземных участков линий теплосети.

«Так, с начала 2020 года устранено 1040 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Операция «Теплотрасса» – это наблюдение за соблюдением норм и правил содержания и подготовки к зиме тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

Проводится проверка содержания наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружного состояния ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс.

Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Ступино, Шатура, Рузский, Раменский, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Луховицы, Зарайск, Коломна, Воскресенск, Долгопрудный, Павловский Посад.

По всем выявленным нарушениям выданы предписания, сроки исполнения которых находятся на контроле. Работа продолжается.