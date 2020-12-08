РИАМО – 8 дек. Депутаты Госдумы во вторник в первом чтении приняли законопроект, который наделяет российских полицейских новыми полномочиями, сообщает ТАСС.

Согласно новому законопроекту, полицейским разрешат вскрывать автомобили.

«Инициатива, внесенная в Госдуму правительством РФ в мае, одновременно дает полицейским полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания», - говорится в сообщении.

Если законопроект примут, то стражам порядка также разрешат представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. ​