РИАМО - 8 дек. В Подмосковье успешно проходят научные работы в сфере клонирования, которыми занимается коллектив исследователей федерального научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В апреле этого года методом соматического клонирования родилась жизнеспособная самка теленка.

«Ученые заменили собственный генетический материал яйцеклеток коров на генетический материал дифференцированных соматических клеток и после ряда манипуляций в культуре получили клонированные эмбрионы. <...> Геномный анализ подтвердил полную идентичность генотипа полученного теленка и клеточной линии», – говорится в сообщении.

На текущий момент самке теленка, которая превосходит своих сверстников по росту и развитию, уже 7 месяцев. По сравнению с другими телятами, чей вес на момент рождения составляет порядка 35-40 килограммов, клонированная особь весила 63 килограмма. Сейчас же она весит 279 килограммов, пока ее сверстницы обладают массой в 180-210 килограммов. Ученые уже занялись исследованиями репродуктивных функций животного.

«Подмосковный регион по праву считается одним из пионеров в области науки клонирования. Успешно продолжаются исследования в этой области и сегодня», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что над темой клонирования работают и в Подольске, и в Пущине. В Пущине развивают технологии клонирования растений. Они должны обеспечить развитие агропромышленного комплекса России, а также помочь в развитии производства субстанций ветеринарного и медицинского назначений с использованием растений-продуцентов.

Работа над совершенствованием технологий клонирования и получением потомства крупного рогатого скота с новыми свойствами продолжается. Работы проводятся с помощью метода редактирования генома. Результаты помогут в открытии перспектив по созданию сельскохозяйственных животных этим методом, что входит в приоритеты развития генетических технологий в России на 2019-2027 годы.