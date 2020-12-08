РИАМО – 8 дек. Ушел из жизни последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников, сообщает РИА Новости.

«Похороны <...> пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах», - говорится в сообщении. ​

3 февраля 2020 года Шапошникову исполнилось 78 лет.



Бывший министр обороны СССР родился на хуторе Большой Лог в Ростовской области. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. С 1963 по 1979 годы был летчиком, старшим летчиком, командиром звена, штурманом полка, командиром эскадрильи и истребительного авиаполка, командиром истребительной авиационной дивизии.



Затем занимал руководящие должности в более крупных военных формированиях. С 23 августа по 26 декабря 1991 года — министр обороны СССР. Тогда же ему присвоили звание маршала авиации.



Шапошников награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степени, орденом Красной Звезды, семью медалями.​