РИАМО - 8 дек. В Раменскую центральную районную больницу поступила женщина с жалобами на интенсивную боль в поясничной области, врачи удалили у пациентки камень из почки диаметром 6 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования специалисты выявили конкремент левой почки, или камень. Пациентка знала о диагнозе, но должного внимания к здоровью она не проявляла.
Раньше с таким диагнозом женщина могла потерять почку, но теперь благодаря современному оборудованию и уровню профессионального мастерства, хирурги-урологи провели эндоскопическую операцию. Врачи сделали два прокола, раздробили камень и вывели его из организма.
Послеоперационный период у пациентки протекал без осложнений. После контрольного КТ-исследования, показавшего полное отсутствие следов камня, женщина была выписана домой.
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