РИАМО - 8 дек. В Раменскую центральную районную больницу поступила женщина с жалобами на интенсивную боль в поясничной области, врачи удалили у пациентки камень из почки диаметром 6 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования специалисты выявили конкремент левой почки, или камень. Пациентка знала о диагнозе, но должного внимания к здоровью она не проявляла.

«Коралловидные камни – это запущенная форма мочекаменной болезни. По степени тяжести такие конкременты имеют четыре стадии. В данном случае стадия была последняя. За время промедления, когда пациентка не обращалась к врачу, конкремент увеличился до такого размера, что занял полностью все полости органа – всю чаше-лоханочную систему почки», — рассказал врач-уролог Раменской больницы Мерген Борисов.

Раньше с таким диагнозом женщина могла потерять почку, но теперь благодаря современному оборудованию и уровню профессионального мастерства, хирурги-урологи провели эндоскопическую операцию. Врачи сделали два прокола, раздробили камень и вывели его из организма.

Послеоперационный период у пациентки протекал без осложнений. После контрольного КТ-исследования, показавшего полное отсутствие следов камня, женщина была выписана домой.