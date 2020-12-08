РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. За неделю, с 30 ноября по 7 декабря, в городском округе Люберцы с помощью специальных фотоловушек для борьбы с несанкционированными свалками выявили семь нарушений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За минувшую неделю сотрудниками административной комиссии №44 по городскому округу Люберцы вынесено два постановления на общую сумму четыре тысячи рублей за парковку автомобиля, препятствующего вывозу мусора. С помощью фотоловушек зафиксированы нарушения, по которым вынесено семь постановлений на общую сумму семь тысяч рублей за незаконный сброс мусора», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за прошедшую неделю управляющими и подрядными организациями проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего для уборки было привлечено 109 единиц спецтехники и порядка 900 дворников. Использовано около 27 тонн противогололедных материалов.