РИАМО – 8 дек. Экс-глава Мосгорсуда Ольга Егорова назначена советником мэра по взаимодействию с судами, она возглавляла столичные суды с 2000 года, сообщает ТАСС.

«Егорова ушла в отставку 23 октября 2020 года, она возглавляла столичные суды с 2000 года. В последний раз она была назначена на должность указом президента РФ от 25 октября 2014 года», - говорится в сообщении.

Нынешней осенью президент страны Владимир Путин также наградил Егорову орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

После отставки она сохранила звание судьи и гарантии личной неприкосновенности. Ей также полагается единовременное выходное пособие и ежемесячное пожизненное содержание.​​