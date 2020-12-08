РИАМО – 8 дек. Экс-глава Мосгорсуда Ольга Егорова назначена советником мэра по взаимодействию с судами, она возглавляла столичные суды с 2000 года, сообщает ТАСС.
«Егорова ушла в отставку 23 октября 2020 года, она возглавляла столичные суды с 2000 года. В последний раз она была назначена на должность указом президента РФ от 25 октября 2014 года», - говорится в сообщении.
Нынешней осенью президент страны Владимир Путин также наградил Егорову орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».
После отставки она сохранила звание судьи и гарантии личной неприкосновенности. Ей также полагается единовременное выходное пособие и ежемесячное пожизненное содержание.
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