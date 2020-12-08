РИАМО - 8 дек. Детей в Подмосковье могут начать обучать азам народных промыслов в рамках проекта «Азбука народной культуры», сообщил председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России»Геннадий Дрожжин.

«Самая главная тема сохранения нашей национальной культуры, народных промыслов – подготовка кадров. Мы долго обсуждали этот вопрос и пришли к тому, что, как бы банально это ни звучало, нужно готовить ребятишек. Проект «Азбука народной культуры» рассчитан на 8 лет: четыре года в детском садике, еще четыре – в школе. У нас лучшие в мире игрушки. Мы разработали методические рекомендации по обучению и ознакомлению, подобрали игрушки шестидесяти промыслов», — сказал Дрожжин в эфире «Радио 1».

Эти рекомендации будут помогать в проведении занятий в детсадах и в начальных классах. В рамках проекта есть 14 направлений народных художественных промыслов, в том числе хрусталь, фарфор, игрушки из дерева, ткани, чугуна, бронзы. Планируется, что это все будут давать детям. Дрожжин добавил, что такой подход развивает моторику.

Ассоциация хочет запустить пилотный проект в Подмосковье. Дрожжин отметил, что долго работал в Московской области и знает, что учителя в восторге от проекта. Ассоциация работает в 60 областях РФ, а Подмосковье – это один из крупнейших промышленных регионов всей страны.

В Московской области работает больше всего предприятий народных промыслов в России – их 19. Самыми известными промыслами стали Федоскино, Гжель, жостовская роспись, дулевский фарфор, клинские елочные игрушки, павлопосадские платки.