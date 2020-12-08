РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 дек. Строительство четырех корпусов жилого комплекса завершили в микрорайоне Опытное поле подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор поступило извещение об окончании строительства корпусов №№6, 7, 11.1 и 12.1 жилого комплекса в микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, общая площадь корпусов составляет более 90 тысяч квадратных метров. В 34-этажных жилых домах расположено более тысячи квартир. Подземный паркинг рассчитан на 788 машино-мест.

«На данный момент все работы на объекте завершены. Инспекторы проводят итоговую проверку, по результатам которой в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации», - пояснил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Всего с момента начала строительства инспекторский состав провел девять плановых проверок на объекте.