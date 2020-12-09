РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Публичные слушания по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» пройдут в среду, сообщается на сайте администрации округа.

«Совет депутатов городского округа Подольск сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов округа «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Публичные слушания состоятся 9 декабря 2020 года в 12:00 в концертном зале администрации по адресу: улица Кирова, дом 4», - говорится в сообщении.

С текстом проекта решения можно ознакомиться на сайте совета депутатов округа.