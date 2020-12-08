РИАМО - 8 дек. В Сергиевом Посаде задержали мужчину, испортившего видеокамеру системы «Безопасный регион», она была установлена на входе в подъезд жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Быстро найти злоумышленника удалось благодаря записи.

«Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в настоящее время включает в себя свыше 55 тысяч видеокамер, расположенных в муниципальных образованиях Подмосковья», - отметил зампредсед правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев.

Известно, что нарушитель не был жителем дома. Он приходил в гости к знакомым. Мотивы своих действий мужчина объяснять отказался. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».