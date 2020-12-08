РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 дек. МФЦ городского округа Мытищи опубликовал режим работы в праздничные и предпраздничные дни, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ горокруга.

С 1 по 8 января во всех филиалах центра выходные дни.

«31 декабря все филиалы будут работать только на выдачу готовых результатов», - говорится в сообщении.

Филиалы располагаются по адресам: улица Карла Маркса, дом 4 и улица Мира, строение 32/2 (ТЦ 4Daily), работают с 8:00 до 19:00. Перерывы на санобработку осуществляются с 11:00 до 11:30 и с 16:00 до 16:30.

Цифровой МФЦ в здании «Стройтекс» по улице Мира, дом 7, корпус 1, ТОСП «Пирогово» (поселок Пироговский, улица Пионерская, дом 4А) и ТОСП «Марфино» (село Марфино, улица Зеленая, строение 10) работают с 9:00 до 17:00. Перерыв на санобработку проходит с 13:00 до 14:00. В окнах для бизнеса в здании администрации приостановлен прием документов.