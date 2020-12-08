РИАМО - 8 дек. С середины января текущего года более 1,7 миллиона москвичей оформили доступ к электронной медкарте, каждый четвертый предпочитает пользоваться мобильным приложением для просмотра медицинской карты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Доступ к электронным медкартам появился на портале mos.ru 14 января текущего. Уже 26 июня этот сервис стал доступен в мобильном приложении.

«К медкартам горожане обратились уже более 18 миллионов раз, из которых 13 миллионов приходится на mos.ru, а оставшиеся пять — на мобильную версию», - говорится в сообщении.

Всего свыше 430 тысяч жителей Москвы предпочитают пользоваться электронной медицинской картой именно через мобильное приложение.

Данный сервис позволяет просмотреть протоколы осмотра врачей, результаты инструментальных и лабораторных исследований, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и данные о вызовах скорой помощи. Здесь же можно найти историю прививок и прививочную карту детей младше 18 лет, а также результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

Также в электронную медицинскую карту москвичи могут сами загружать документы и вносить информацию о личном и семейном анамнезе. Кроме того, можно вести дневник здоровья.

«Одно из последних обновлений — раздел «Настройки профиля» на mos.ru. В нем можно посмотреть фамилию, имя, отчество пациента, номер полиса ОМС, возраст, пол, контактный телефон и адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания, а также данные профиля детей, если получен доступ. Контактный номер телефона, электронную почту и адрес можно отредактировать», - добавляется в сообщении.

Данные функции также доступны в мобильной версии электронной медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

В разделе «Профиль» можно увидеть свои фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения, контактный телефон и телефон, который был указан при регистрации на mos.ru, адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания, номер полиса. Пользователь может сам изменить информацию о контактном телефоне и адресе электронной почты.

Информацию о доступных медкартах можно найти на стартовой странице приложения в разделе «Медкарта».

Данный сервис разработан специалистами столичных департамента здравоохранения, комитета государственных услуг и департамента информационных технологий.

Чтобы воспользоваться разделом «Медкарта» в мобильной версии пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и оформить доступ к электронной медицинской карте на mos.ru.

Родители также могут посмотреть медкарты детей, для этого им нужно подать заявку на mos.ru. Доступ к электронной медицинской карте ребенка предоставят в течение пяти рабочих дней.

«Одно из последних обновлений — раздел «Настройки профиля» на mos.ru. В нем можно посмотреть фамилию, имя, отчество пациента, номер полиса ОМС, возраст, пол, контактный телефон и адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания, а также данные профиля детей, если получен доступ. Контактный номер телефона, электронную почту и адрес можно отредактировать», - добавляется в сообщении.