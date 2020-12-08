РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1 в Новосибирске в рамках матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Нападающий ХК «Витязь» Святослав Гребенщиков забросил победную шайбу за восемь секунд до финальной сирены.

«ХК «Витязь» победил ХК «Сибирь» за 8 секунд до сирены со счетом 2:1! Молодцы! Антон Тодыков обыграл Харри Сятери, отразил 31 бросок. 10-я шайба Каспарса Даугавиньша и гол Святослава Гребенщикова спустя 1,5 месяца!» - говорится в сообщении.

«Витязь» одержал третью победу в последних пяти играх и с 35 очками занял девятое место в Западной конференции. «Сибирь» расположилась на восьмой строчке Востока, у нее 34 балла.