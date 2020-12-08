РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Жителей подмосковного Подольска пригласили на работу на Всероссийской переписи населения, которая будет проходить весной 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Отдел государственной статистики (ОГС) в городе Подольске приглашает граждан старше 18 лет для работы на Всероссийской переписи населения в качестве контролеров и переписчиков. Требования к кандидатам: навыки работы на планшетном компьютере; коммуникабельность, доброжелательность, лояльность; умение строго следовать требованиям инструкции, исполнительность, дисциплинированность», - говорится в сообщении.

Для работы необходимо пройти обучение в ОГС Подольска. Переписчик обеспечивает опрос граждан (в среднем 550 человек), заполнение переписных листов на планшетном компьютере.

«Занятость – с 1 по 30 апреля 2021 года. Возможно совмещение. Заработная плата – 18 тысяч рублей. Контролер полевого уровня организует деятельность переписного участка, контролирует работу семи переписчиков. Занятость – с 15 марта по 11 мая 2021 года. Работа по совмещению невозможна. Заработная плата – 20 тысяч рублей», - поясняется в материале.

Отдел государственной статистики в Подольске находится по адресу: улица Народная, дом 12; электронная почта: podolsk@mosoblstat.ru; телефон: 8(496)769-98-34.