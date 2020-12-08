РИАМО - 8 дек. Свыше 890 образцов молочной продукции исследовали в Подмосковье в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проведены мониторинговые исследования по контролю качества натурального коровьего молока, поступающего из хозяйств Московской области на молокоперерабатывающие предприятия региона и молочной продукции. Всего с начала года исследовано 890 образцов», - отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Исследования проводили специалисты-испытатели аккредитованных государственных ветеринарных лабораторий Московской области.

«В ходе исследований выявлено несоответствие показателям качества в 116 пробах по микробиологическим показателям, в основном в сыром молоке. При употреблении такого молока в пищу даже в небольших количествах - возможно отравление, снижение иммунитета, развитие аллергии, дисбактериоза», - отметил глава Минсельхозпрода.

По словам и.о. министра, данное молоко и кисломолочные продукты не допущены к реализации потребителю.

На сегодняшний день по производству молока, молочной продукции, сыров Московская область занимает лидирующие позиции в России.