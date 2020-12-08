РИАМО - 8 дек. Свыше 890 образцов молочной продукции исследовали в Подмосковье в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Исследования проводили специалисты-испытатели аккредитованных государственных ветеринарных лабораторий Московской области.
«В ходе исследований выявлено несоответствие показателям качества в 116 пробах по микробиологическим показателям, в основном в сыром молоке. При употреблении такого молока в пищу даже в небольших количествах - возможно отравление, снижение иммунитета, развитие аллергии, дисбактериоза», - отметил глава Минсельхозпрода.
По словам и.о. министра, данное молоко и кисломолочные продукты не допущены к реализации потребителю.
На сегодняшний день по производству молока, молочной продукции, сыров Московская область занимает лидирующие позиции в России.
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