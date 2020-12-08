РИАМО - 8 дек. Интерактивную карту почтовых ящиков Деда Мороза, которые расположены в подмосковных парках, разместили на официальном портале правительства Московской области.

Карту можно посмотреть по ссылке.

Для каждой точки на карте указано, где именно в парке искать почтовый ящик, а также сайт парка.

Почтовые ящики работают в рамках акции «Почта Деда Мороза». Письма можно будет отправить до 20 декабря. После этого все послания Деду Морозу, собранные в почтовых ящиках, отправят в Великий Устюг.

Специальные ящики для писем есть в Балашихе, Богородском городском округе, Долгопрудном, Домодедове и других округах.