РИАМО – 8 дек. В компании Apple показали новые беспроводные наушники AirPods Max, информацию о них можно найти на официальном сайте компании, сообщает РИА Новости.
«Модель доступна сразу в пяти цветах, включая «космический серый», серебристый, голубой, зеленый и розовый», - говорится в сообщении.
Гаджет умеет подстраиваться под анатомию человека, а специальный «дышащий» материал не доставит дискомфорта при длительном прослушивании.
Наушники работают на чипе H1 и имеют 40-миллиметровый динамический драйвер.
Новинку начнут продавать с 15 декабря.
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