РИАМО – 8 дек. В компании Apple показали новые беспроводные наушники AirPods Max, информацию о них можно найти на официальном сайте компании, сообщает РИА Новости.

«Модель доступна сразу в пяти цветах, включая «космический серый», серебристый, голубой, зеленый и розовый», - говорится в сообщении.

Гаджет умеет подстраиваться под анатомию человека, а специальный «дышащий» материал не доставит дискомфорта при длительном прослушивании.

Наушники работают на чипе H1 и имеют 40-миллиметровый динамический драйвер.

Новинку начнут продавать с 15 декабря. ​