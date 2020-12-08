РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Глава Подольска Николай Пестов в ходе онлайн-приемов жителей больше всего получил обращений по теме получения жилья и благоустройства, по всем вопросам и проблемам он дал поручения и поставил их на контроль.

Продолжается традиционная декада партийных приемов жителей, приуроченная ко дню создания партии «Единая Россия». Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году приемы проводят в дистанционном формате.

«4 и 8 декабря по телефону и в режиме видеоконференцсвязи провел беседы с записавшимися на прием жителями округа. Основная тема – жилищная, много обращений по благоустройству и конкретным его адресам. Тем более, что ряд работ из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. По всем поставленным вопросам и проблемам даны соответствующие поручения, их решение поставлено на контроль», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

График проведения приемов размещен на сайте местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: er-podolsc.ru. Онлайн-приемы граждан завершатся 10 декабря.

Также можно задать интересующие вопросы по телефонам общественной приемной местного отделения партии: 8(496)769-06-90, 8(496)763-48-20 – по рабочим дням с 9:00 до 18:00.