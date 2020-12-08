РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В подмосковном Подольске новогодние утренники в школах и детских садах пройдут без участия родителей, артистов и аниматоров, сообщается на сайте администрации округа.

Новогодние праздники в школах и детских садах Подольска состоятся, но с соблюдением противоэпидемических мер.

«Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в школьных и дошкольных образовательных учреждениях не будет массовых мероприятий. Утренники будут проводить только внутри одной группы или одного класса», - сказала заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципалитета Галина Алешина.

Утренники пройдут без родителей, артистов и аниматоров.