РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Мошенники под видом сотрудников МЧС вынуждают пожилых жителей Подольска покупать автономные извещатели по завышенной стоимости, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Мошенники под видом сотрудников МЧС продают старикам пожарную сигнализацию, пугая штрафом. Аферисты в штатском обычно выбирают одиноких пенсионеров, которых легко обмануть. Они стучатся в дверь, представляются сотрудниками МЧС и говорят, что пришли с проверкой соблюдения требований пожарной безопасности или чтобы осмотреть газовое оборудование. После осмотра «сотрудники МЧС» предлагают за деньги установить автономные извещатели, которые будут пищать, если в доме случится пожар», - говорится в сообщении.

Стоимость такого извещателя в магазине - 200-500 рублей, мошенники же устанавливают за 5 тысяч рублей. Если пенсионер отказывается, то ему говорят, что такой прибор обязателен, за его отсутствие положен штраф.

«Люди отдают деньги мошенникам, даже не задумываясь о том, что представители МЧС должны быть в форме и с удостоверением. На самом деле, настоящие сотрудники МЧС не продают ни газоанализаторы, ни извещатели, никаких штрафов за отсутствие в квартирах таких приборов не существует. Уважаемые жители, будьте бдительны», - заключается в материале.