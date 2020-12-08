РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 дек. В нескольких населенных пунктах Домодедова 9 декабря ожидается отключение электроэнергии, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«09 декабря 2020 года. Отключение электроэнергии с 12:00 до 17:00. Обесточиваемые населенные пункты: село Домодедово», - говорится в сообщении.

С 12:00 до 16:00 ожидается отключение электроэнергии в деревнях Камкино и Жуково.

С 11:00 до 13:00 света не будет в селе Успенское, деревнях Бехтеево и Шахово, СНТ «Полянка», «Березки», «Лада», «Улыбка», «Семья», «Елочки-3», «Калинка», «Ветеран-3», «Авангард», «Шахово-сады», «Волна», «Три березки».

С 12:00 до 14:00 ожидается отключение электричества в микрорайоне Белые Столбы на улицах Дружная и Шебанцево и в СНТ «ПМК», «Антоновка», «Фильм», «Тонус-1, 2», «Керамик», «Ветеран-2», «Кипарис», «Калинка», «Золушка».

С 9:00 до 16:00 обесточат деревни Курганье, Шишкино, Купчинино, село Растуново и СНТ «Виктория», «Белые Столбы – 2», «Криптон», «Москвич».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - отмечается в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети. Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.