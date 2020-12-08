РИАМО - 8 дек. Среднерусский банк ПАО Сбербанк выступил партнером онлайн-форума для руководителей органов опеки и попечительства Московской области и Департамента труда и социальной защиты Москвы, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В мероприятии приняли участие более 450 специалистов органов опеки и попечительства Москвы и Подмосковья. Они поделились опытом работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

В рамках форума состоялась лекция по эмоциональному интеллекту Людмилы Петрановской, психолога, педагога, ведущего специалиста в области семейного устройства, сотрудники учебного центра банка провели тренинг по работе в команде.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева и заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев.

«Мне очень импонирует тема сегодняшнего форума. Очень важно понимать потребности детей, уметь их слышать и говорить с ними на одном языке. Наши мероприятия с Министерством образования Московской области стали ежегодной традицией, мы будем и дальше развивать сотрудничество в области развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - отметил Сергей Ганиев.

«Важно понимать, что за каждым принятым решением специалиста органа опеки стоит судьба ребенка, и важно чтобы специалист сам себе смог ответить на главный вопрос: «Я все правильно сделал», - рассказала Людмила Болатаева.

По итогам Форума между регионами будет подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.​