РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Более 2 тысяч пенсионеров подмосковного Подольска в возрасте от 70 лет оформили компенсацию оплаты капремонта, сообщается на сайте администрации округа.

«В текущем году 2 201 пенсионер-подольчанин, собственник квартиры, достигший возраста 70 лет и старше, оформил дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Всего же в Московской области дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают 66 555 пенсионеров.

«Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50% компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – 100% компенсацию. Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт», – отмечается в материале.

Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метров, но не более занимаемой жилищной площади, для семьи из двух человек – 21 квадратный метр на человека, для семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на человека.