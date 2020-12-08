РИАМО - 8 дек. Со старта программы реновации жилого фонда в Москве построили порядка 1 миллиона квадратных метров жилья, в ближайшие три года планируется спроектировать и построить еще 3,8 миллиона квадратных метров жилья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году мы преодолели знаковый рубеж в реализации программы реновации. С момента начала ее реализации в Москве построено 80 жилых домов общей площадью около одного миллиона квадратных метров. Из них 62 новостройки переданы под заселение», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. .

По его словам, программа реновации будет набирать обороты. На сегодняшний день в столице стоят 173 дома площадью 2,6 миллиона квадратных метров, также проектируется 100 объектов площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Для реализации программы в мегаполисе подобрали 472 стартовые площадки, что позволит обеспечить непрерывное волновое переселение всех участников программы.

В ближайшие три года в Москве намерены спроектировать и построить в общей сложности 4,3 миллиона квадратных метров жилья за счет средств Адресной инвестиционной программы.

«Из них 3,8 миллиона квадратных метров жилья придется на программу реновации, которая остается одним из приоритетов на ближайшее время», — подчеркнул Бочкарев.

Программу реновации запустили в 2017 году. На сегодня уже свыше 28 тысяч жителей Москвы получили новые квартиры.