РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Жители подмосковного Красногорска до середины декабря могут сделать бесплатную прививку от гриппа, сообщается на странице городской больницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

«Вакцинация от гриппа завершится к середине декабря. ГБУЗ МО «КГБ №2» приглашает всех желающих сделать прививку от гриппа», - говорится в сообщении.

Вакцинация от гриппа не входит в перечень прививок обязательного вида. Она делается на добровольной основе.

«Ежегодная вакцинация против гриппа несет в себе основной задачей снижение заболеваемости населения», - заключается в материале.